Messico-Inghilterra 2-3: infortunio alla caviglia per Gimenez. Il ct Aguirre: "E' andato in ospedale"
L'Inghilterra, in uno in meno dal 54' per l'espulsione di Quansah, è riuscita comunque a strappare il pass per i quarti di finale del Mondiale grazie al successo per 3-2 contro il Messico. Inglesi avanti di due gol grazie alla doppietta di Bellingham, nel finale di primo tempo la formazione del ct Aguirre ha accorciato le distanze con Quinones. Dopo il rosso al terzino del Bayer Leverkusen, ecco il terzo gol della squadra di Tuchel con Kane su rigore al 60'. Al 69' il Messico riduce ancora le distanze con un penalty di Raul Jimenez, ma non basta per evitare la sconfitta e l'eliminazione.
I messicani salutano così il Mondiale, compreso ovviamente Santiago Gimenez che è entrato in campo al 61' al posto di Mora e nel finale ha riportato anche un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di terminare il match. Da capire l'entità del problema, il giocatore del Milan è stato portato in ospedale per accertamenti. E' questo quello che emerge anche dalle parole del ct del Messico Aguirre che nel post-partita ha dichiarato: "Stiamo aspettando la diagnosi di Santi, è andato in ospedale”.
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