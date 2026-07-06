Ardon Jashari racconta del suo ruolo all'interno della Nazionale svizzera
Martedì sera alle ore 22, nello stadio di Vancouver in Canada, la Svizzera si gioca l'accesso ai quarti di finale contro la Colombia. Un'occasione storica per la formazione elvetica. Tra le fila della Nazionale del CT Murat Yakin c'è anche Ardon Jashari, calciatore del Milan, che è entrato in campo solo gli ultimi 7 minuti della prima gara contro il Qatar e nelle successive tre gare non ha mai visto il campo. Direttamente dal ritiro, a due giorni dalla sfida, Jashari ha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni riferite dal quotidiano Blick.
JASHARI, SONO QUI PER METTERMI AL SERVIZIO DELLA SQUADRA
Il centrocampista svizzero Ardon Jashari, calciatore del Milan, ha parlato di quale è il suo ruolo preferito in campo e sulla possibilità di giocare anche in un'altra posizione: "Sono un centrocampista da sempre ed è lì che mi sento più a mio agio. Come giocatore vuoi dare una mano dove puoi esprimere le tue qualità e le mie sono a centrocampo. Ma sono qui per mettermi al servizio della squadra. Se ci sarà bisogno di me in un altro ruolo, darò tutto me stesso per far sì che superiamo il turno".
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