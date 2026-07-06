È arrivato l’Amorim day: il tecnico portoghese atteso a Milano nelle prossime ore

È arrivato l’Amorim day: il tecnico portoghese atteso a Milano nelle prossime oreMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Oggi Ruben Amorim è atteso a Milano per la prima volta da quando è stato annunciato nuovo allenatore del Milan.

Dopo il comunicato ufficiale datato 16 giugno 2026, 20 giorni dopo Ruben Amorim arriverà per la prima volta a Milano da allenatore rossonero. L'allenatore è già da tempo molto operativo per costruire la squadra della prossima stagione e da domani respirerà concretamente l'aria dei luoghi principali del club. Dopo lo sbarco ci sarà la visita alla sede del club, Casa Milan, mentre il giorno dopo si recherà per la prima volta a Milanello. La stagione partirà ufficialmente il 13 luglio, giorno del raduno. 