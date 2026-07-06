Infortunio Gimenez: in Messico parlano di distorsione di secondo grado alla caviglia
Santiago Gimenez si è infortunato nella gara valida per gli ottavi persa dal suo Messico contro l'Inghilterra per 3-2: l'attaccante del Milan, entrato in campo al 61' al posto di Mora, non ha potuto terminare il match a causa di un problema alla caviglia riportato nei minuti finali. Il giocatore rossonero è stato portato in ospedale per capire l'entità dell'infortunio e in Messico parlano di una distorsione di secondo grado alla caviglia.
Afortunadamente NO hay fractura. Queda en esguince de segundo grado. https://t.co/vB0El6ll7t— Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) July 6, 2026
Non è stato un Mondiale positivo per Gimenez che, dopo la deludente stagione al Milan, non è mai partito titolare e ha chuso la competizione con zero gol segnati e zero assist. Il suo futuro in rossonero resta molto incerto, anzi tutto lascia pensare che non ci sarà posto per lui nella rosa del Diavolo 2026-2027. Sull'attaccante messicano, si è parlato nelle scorse settimane di un interesse del Porto e dell'Orlando City.
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