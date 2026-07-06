News MN - Gimenez, gli esami hanno escluso fratture: è una distorsione alla caviglia

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Santiago Gimenez si è infortunato in nazionale, ma per fortuna non ci sono fratture alla caviglia. Si tratta di una classica distorsione

C'era un po' di apprensione in casa rossonera dopo l'infortunio alla caviglia rimediato da Santiago Gimenez nel match tra il suo Messico e l'Inghilterra, terminato 3-2 per gli inglesi che hanno così strappato il pass per i quarti del Mondiale. Secondo quanto appreso da Milannews.it, l'attaccante del Milan si è sottoposto ad alcuni esami dopo il match che hanno per fortuna escluso fratture. Si tratta di una distorsione alla caviglia.

Si conclude nel peggiore dei modi il Mondiale di Gimenez che sperava di rifarsi dopo la deludente stagione con il Milan e invece anche in nazionale le cose non sono andate come sperava: il messicano non è mai partito titolare e ha chiuso la competizione con zero gol segnati e anche zero assist.