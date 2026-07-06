Condò e il rendimento positivo dei rossoneri al Mondiale: "Molti discorsi che abbiamo fatto sulla modestia della rosa del Milan contrastano con le scelte dei ct"

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Paolo Condò ha commentato il rendimento positivo che stanno avendo al Mondiale diversi giocatori ch fanno parte della rosa del Milan

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato così il rendimento al Mondiale del giocatori del Milan: "Al fixing dei 25 giorni di Mondiale, e dunque a due settimane dalla finale, la squadra italiana più rappresentata continua a essere il Milan, e con un margine notevole sulle altre: sono ancora 8 (su 10) i giocatori rossoneri dentro la competizione, più Gonçalo Ramos appena ingaggiato. Naturalmente resta da vedere se alcuni di loro, vedi Leao, Jashari e Gimenez, faranno parte del futuro del club, ma intanto molti discorsi che abbiamo fatto sulla modestia della rosa contrastano con le scelte dei c.t., e almeno per ora col rendimento delle loro nazionali.

Maignan e Rabiot, per esempio, sono due forti candidati al titolo mondiale in ruoli da protagonisti. Pulisic si è ripreso in tempo per guidare gli Stati Uniti verso livelli inediti o quasi. Leao ha giocato soltanto la partita con la Croazia, ma è stato il suo cross per Ramos a mandare a casa Modric (per restare sul Milan)".