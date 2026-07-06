Rossoneri al Mondiale, Condò: "Maignan e Rabiot sono due forti candidati al titolo. Pulisic si è ripreso"
Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato così il rendimento al Mondiale del giocatori del Milan: "Al fixing dei 25 giorni di Mondiale, e dunque a due settimane dalla finale, la squadra italiana più rappresentata continua a essere il Milan, e con un margine notevole sulle altre: sono ancora 8 (su 10) i giocatori rossoneri dentro la competizione, più Gonçalo Ramos appena ingaggiato. Naturalmente resta da vedere se alcuni di loro, vedi Leao, Jashari e Gimenez, faranno parte del futuro del club, ma intanto molti discorsi che abbiamo fatto sulla modestia della rosa contrastano con le scelte dei c.t., e almeno per ora col rendimento delle loro nazionali.
Maignan e Rabiot, per esempio, sono due forti candidati al titolo mondiale in ruoli da protagonisti. Pulisic si è ripreso in tempo per guidare gli Stati Uniti verso livelli inediti o quasi. Leao ha giocato soltanto la partita con la Croazia, ma è stato il suo cross per Ramos a mandare a casa Modric (per restare sul Milan)".
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