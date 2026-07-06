Milan, Amorim ha suggerito di blindare i contratti di Camarda e Comotto
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Ruben Amorim ha suggerito di blindare i contratti di Francesco Camarda e Christian Comotto, così da evitare nuovi casi Liberali
Ruben Amorim, che oggi pomeriggio sbarcherà a Milano e tra una settimana esatta guiderà il primo allenamento a Milanello, è sempre pù al centro del Milan, compreso per le questoni che riguardano il mercato: ha per esempio indicato e ottenuto Gonçalo Ramos, così come ha chiesto Mario Gila, difensore classe 2000 delle Lazio il cui arrivo dovrebbe essere definito in questi giorni.
Lo riferisce Il Giornale che aggiunge poi che Amorim, che ha provato a riportare in rossonero Mattia Liberali senza però riuscirci, ha suggerito anche di blindare i contratti di due giovani talenti di prorpietà del Milan, vale a dire i 2008 Francesco Camarda e Christian Comotto.
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