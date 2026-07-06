Il QS titola: "Milan, si chiude: incontro per Gila. E arriva Amorim"

vedi letture

Sono ore importanti in casa rossonera: il Milan punta a chiudere l'arrivo di Gila della Lazio, mentre oggi pomeriggio Amorim arriverà a Milano

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Milan, si chiude: incontro per Gila. E arriva Amorim". I rossoneri puntano a chiudere nelle prossime ore l'accordo con la Lazio per Mario Gila, il quale ha invece già un'intesa con il Diavolo per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro più bonus. Sul fronte mercato, a Casa Milan tiene banco poi sempre il caso Rafael Leao che resta in uscita: il suo entourage avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza del Tottenham.

Intanto oggi è una giornata importante in casa rossonera perchè nel pomeriggio è in programma lo sbarco a Milano di Ruben Amorim. Il nuovo allenatore milanista è atteso oggi in sede, mentre nella giornata di domani varcherà per la prima volta i cancelli di Milanello. La sua presentazione ufficiale dovrebbe avvenire questa settimana.