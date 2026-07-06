Stati Uniti, Pulisic su Balogun: "Siamo felicissimi per lui. Espulsione troppo severa"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Chistian Pulisic ha commentato così la decisione della FIFA di togliere la squalifica al suo compagno di squadra negli Stati Uniti, Balogun, che potrà così giocare contro il Belgio agli ottavi: "Siamo felicissimi per lui. Vederlo con quel sorriso stampato in faccia dice tutto: Folarin merita di giocare una partita come questa e averlo con noi ci dà una spinta enorme. Se riguardate il fallo, non c'era alcuna intenzione di far male. Ho visto interventi molto peggiori in questo Mondiale. È stato un cartellino estremamente severo. Non siamo stati qui a lamentarci o a fare polemica, abbiamo cercato di comportarci con professionalità e penso che, quando fai così, poi le cose buone arrivano. Non sta a me dire se sia stata fatta giustizia o esprimermi sulle polemiche, ma credo che tanti possano pensare che quella decisione iniziale fosse davvero troppo dura. Noi abbiamo presentato ricorso perché pensavamo ci fossero ottime possibilità che venisse accolto ed eccoci qua: ora la cosa più importante è che Flo possa essere in campo".

Quanto cambia per noi con Balogun in campo? Offre sempre una soluzione, rende tutto più semplice. È il nostro capocannoniere, ma eravamo pronti anche a giocare senza di lui. Ci siamo preparati a ogni scenario. Il Belgio è fortissimo, ma non cambieremo il nostro modo di giocare. Vogliamo restare aggressivi e fedeli alla nostra identità. Sappiamo di poter competere, anzi di poter dominare alcuni momenti della gara anche contro le migliori nazionali del mondo".