Dal Messico: Santiago Gimenez out per otto settimane
Come riportato da Milannews.it, dopo essersi fatto male nel match valido per gli ottavi del Mondiale perso 3-2 dal suo Messico contro l'Inghilterra, Santiago Gimenez è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno per fortuna escluso fratture. Si tratta di una distorsione di secondo grado che, secondo quanto riferisce Fox One in Messico, dovrebbe tenere ai box per otto settimane l'attaccante del Milan.
¡ÚLTIMA HORA!🚨— FOX (@somos_FOX) July 6, 2026
Santi Gimenez sufrió esguince de segundo grado y estará ocho semanas fuera.
Con información de @ruubenrod: pic.twitter.com/5wMYhSpajI
In un primo momento si è temuto che Gimenez, che si è infortunato nel finale di partita e non è più potuto rientrare in campo, avesse riportato un infortunio piuttosto grave, ma per fortuna gli esami hanno escluso fratture alla caviglia. Uno stop più lungo avrebbe potuto condizionare anche il mercato visto che il messicano resta in uscita dal Milan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan