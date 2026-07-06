Dal Messico: Santiago Gimenez out per otto settimane

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Secondo quanto riportano in Messico, Santiago Gimenez dovrebbe restare fuori circa due mesi per l'infortunio ala caviglia rimediato contro l'Inghilterra

Come riportato da Milannews.it, dopo essersi fatto male nel match valido per gli ottavi del Mondiale perso 3-2 dal suo Messico contro l'Inghilterra, Santiago Gimenez è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno per fortuna escluso fratture. Si tratta di una distorsione di secondo grado che, secondo quanto riferisce Fox One in Messico, dovrebbe tenere ai box per otto settimane l'attaccante del Milan.

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Santi Gimenez sufrió esguince de segundo grado y estará ocho semanas fuera.



Con información de @ruubenrod: pic.twitter.com/5wMYhSpajI — FOX (@somos_FOX) July 6, 2026

In un primo momento si è temuto che Gimenez, che si è infortunato nel finale di partita e non è più potuto rientrare in campo, avesse riportato un infortunio piuttosto grave, ma per fortuna gli esami hanno escluso fratture alla caviglia. Uno stop più lungo avrebbe potuto condizionare anche il mercato visto che il messicano resta in uscita dal Milan.