Mendes lavora alla cessione di Leao: occhio anche all'ipotesi Arabia. Van Dijk-Milan: per il Liverpool non andrà da nessuna parte

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano fa il punto sulla cessione di Leao con l'ingresso in scena di Mendes e sul sogno Van Dijk che resterà tale

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, in particolare sul futuro di Rafael Leao e sull'ipotesi Virgil Van Dijk: "L'idea di Rafael Leao di lasciare il Milan c'è ancora. E da quando mi risulta sul file Leao è entrato in ballo Jorge Mendes che vi posso assicurare che ad inizio mercato non stava lavorando all'operazione Leao, c'era un altro procuratore che ci stava lavorando, ma adesso c'è in ballo Mendes. E mi dicono di fare molto attenzione anche all'Arabia Saudita. La priorità di Leao resta l'Europa, il suo desiderio è che arrivino offerte in particolare dalla Premier o dalla Liga. Se non dovesse arrivare nulla di interessante dall'Europa, allora a quel punto Mendes esplorerebbe anche il mercato dell'Arabia Saudita. Vediamo cosa succederà, ma sicuramente il futuro di Leao resta uno dei grandi temi dell'estate del Milan".

IL MILAN E IL SOGNO VAN DIJK. MA PER IL LIVERPOOL NON SI MUOVE

"Io capisco che Van Dijk possa essere il sogno dei tifosi del Milan visto che stiamo parlando di uno dei migliori difensori al mondo e di un giocatore straordinario, ma a me risulta che l'olandese non andrà nessuna parte perchè fa assolutamente parte del progetto del Liverpool e ha anche già parlato con il nuovo allenatore Andoni Iraola. Van Dijk sarà cruciale in questa stagione dei Reds. Pensate privarsi in una sola estate di leader come Salah, Robertson e Van Dijk. L'olandese è anche il capitano e il Liverpool non ha mai preso in considerazione l'idea di rinunciare anche a lui. I Reds fanno sapere che non andrà da nessuna parte, questa è la loro posizione ad oggi".