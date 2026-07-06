Pulisic: "Amorim e Ramos al Milan? Sono contento, ma ora penso solo al Mondiale"
Christian Pulisic, dal ritiro degli Stati Uniti dove si sta preparando agli ottavi del Mondiale contro il Belgio, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di questa sfida: "Se è la partita più importante della mia carriera? Dipende da come la guardi… Ho giocato una finale di Champions, ma con la mia nazionale è una sfida gigantesca. Ogni anno percepisco una crescita del nostro movimento. Avere un Mondiale negli Stati Uniti sta aiutando molte persone a capire davvero cosa rappresenti questo sport nel mondo e tanti stanno diventando sempre più appassionati".
Non poteva poi mancare anche una domanda sul Milan ed in particolare sugli arrivi in panchina di Ruben Amorim e in attacco di Gonçalo Ramos. Pulisic ha però ribadito che in questo momento la sua testa è solo sul Mondiale con la sua nazionale: "Se sono contento di avere al Milan un nuovo allenatore come Amorim e un nuovo partner d’attacco come Gonçalo Ramos? Sì, certamente, ma in questo momento esiste solo il Mondiale. Anzi, il Belgio…".
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