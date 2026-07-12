Sassuolo su Daniel Maldini: primo sondaggio dei neroverdi
MilanNews.it
Di ritorno all'Atalanta dopo la stagione in prestito alla Lazio, Daniel Maldini potrebbe cambiare ancora una volta squadra nel corso di quest'estate.
Daniel Maldini potrebbe ancora una volta cambiare maglia in questa sessione estiva. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta, già seguito da Cagliari e Parma, è finito anche nel mirino del Sassuolo, che in queste ore avrebbe effettuato un primo sondaggio con la Dea per capire i margini dell'operazione.
Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma l'interesse della società neroverde è concreto: Maldini piace molto, soprattutto ad Aquilani, e potrebbe diventare un'idea interessante per rinforzare il reparto offensivo.
Pubblicità
Gli ex
Italia, Maldini resta la prima scelta di Malagò per il ruolo di dt: risposta attesa nelle prossime ore
Le più lette
1 Pasotto: "Amorim fa sedute di soli 45 minuti. Il problema per i giocatori è che in quei 45 minuti il portoghese li usa come delle spugne"
4 Balotelli su Ramos: "Ho visto giocatori forti fare male in Serie A, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui”
Primo Piano
Luca SerafiniA Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i club
Franco OrdineAmorim non vuol fare la rivoluzione. Pulisic e Modric restano, Leao no. Cardinale ha scritto la ripartenza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com