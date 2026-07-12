Sassuolo su Daniel Maldini: primo sondaggio dei neroverdi

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Di ritorno all'Atalanta dopo la stagione in prestito alla Lazio, Daniel Maldini potrebbe cambiare ancora una volta squadra nel corso di quest'estate.

Daniel Maldini potrebbe ancora una volta cambiare maglia in questa sessione estiva. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta, già seguito da Cagliari e Parma, è finito anche nel mirino del Sassuolo, che in queste ore avrebbe effettuato un primo sondaggio con la Dea per capire i margini dell'operazione.

Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma l'interesse della società neroverde è concreto: Maldini piace molto, soprattutto ad Aquilani, e potrebbe diventare un'idea interessante per rinforzare il reparto offensivo.