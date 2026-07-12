Liberali al Como, ci siamo: domani visite e firma fino al 2031
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Domani Mattia Liberali sosterrà le visite mediche con il Como per poi firmare un contratto fino al 2031
Mattia Liberali è oramai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como. Il classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Milan e reduce dall'esperienza al Catanzaro, sosterrà domani le visite mediche a Monza prima di completare l'iter e firmare con il club lariano.
Per lui è pronto un contratto di cinque anni, fino al giugno al 2031. Decisivo il progetto tecnico di Cesc Fabregas, che lo considera un profilo utile sia accanto a Nico Paz sia come alternativa sulla trequarti.
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