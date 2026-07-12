Milan-Doué: il club rossonero ha già avviato i contatti con l'entourage

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Il Milan torna a seguire Guela Doué, terzino ivoriano dello Strasburgo: avviati i contatti con l'entourage del calciatore

Il Milan continua a rimanere vigile sul mercato dopo aver già concluso due acquisti importanti per una cifra complessiva di poco superiore ai 100 milioni di euro, considerando anche i bonus. Il club rossonero ha coperto il ruolo del centravanti con Gonçalo Ramos e quello del difensore con Mario Gila, anche se non è escluso che possano arrivare altri rinforzi per la retroguardia. Intanto si valutano anche altre posizioni del campo e per la corsia laterale torna di moda il nome di Guela Doué, già cercato l'estate scorsa.

MILAN, AVVIATI I CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI DOUÈ

Già un anno fa il Milan aveva messo sul suo taccuino il nome di Guela Douè, terzino ivoriano dello Strasburgo, fratello di Desiré del PSG. Quest'anno il suo nome torna in voga con il Diavolo che vuole dare ad Amorim rinforzi sulle fasce, una delle zone del campo cruciali dello schema tattico del portoghese. Nello specifico, secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan avrebbe già avviato i contatti con l'entourage di Douè che si trasferirebbe volentieri a Milano. I nodi sono come sempre il cartellino, circa 30-40 milioni, ma anche un possibile inserimento dell'Inter che potrebbe perdere anche Khalaili dopo Palestra.