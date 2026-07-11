Ramos e Gila "riempiono" le liste: ora via con le cessioni per registrare ulteriori nuovi acquisti

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Parte il mercato del Milan: si dovrà lavorare tenendo conto della registrazione della rosa per l’Europa League. Dopo Gila e Ramos si deve fare spazio

Il Milan ha finalmente la sua struttura dirigenziale, oltre che un nuovo allenatore, e si può finalmente pianificare la nuova stagione. Amorim, Gardiner ed Almstadt, saranno loro ad occuparsi della parte sportiva, dovranno risolvere una marea di situazioni: dalla volontà di Leao di abbandonare la nave fino alla gestione dei tanti calciatori di rientro dai prestiti. Poi toccherà a Cardinale, come ha puntualizzato ieri il numero uno di RedBird, avere la decisione finale su tutto. Si giocherà in Europa League, e questo significa che tornano in auge le tanto amate liste. Se per la registrazione della rosa in Serie A non ci sono e non ci saranno problemi, bisogna fare invece attenzione ai dettami della UEFA per la rosa dei 25 da registrare per partecipare alla prossima Europa League. Inutile dire che il calciomercato dovrà basarsi anche su questi parametri.

LISTA UEFA EUROPA LEAGUE, LE REGOLE

In Europa la rosa dovrà essere al massimo di 25 giocatori (Lista A), suddivisi tra 17 stranieri, 4 formati in Italia e 4 formati nel Club, più una Lista B sempre modificabile composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club. Per i giocatori "formati" la specifica è la seguente:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

LA LISTA PER L'EUROPA LEAGUE

STRANIERI (17/17)

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Pavlovic

4 - Gila

5 - Estupinan

6 - Athekame

7 - Modric

8 - Rabiot

9 - Jashari

10 - Fofana *

11 - Loftus-Cheek *

12 - Saelemaekers

13 - Pulisic

14 - Nkunku

15 - Leao *

16 - Gimenez

17 - Ramos

* calciatori in uscita e sul mercato.

FORMATI VIVAIO ITALIA (3/4)

1 - Terracciano P.

2 - Ricci

3 - De Winter

FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia

LISTA B (cambi illimitati)

Torriani, Bartesaghi, Camarda, Comotto e altri

LISTA MILAN, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila, entrambi ufficiali, "completano" la lista del Milan. Ad oggi ci sono 17 posti occupati su 17: servono quindi delle cessioni.

Odogu ad oggi è col punto interrogativo, per diversi motivi. Il primo è perché bisogna capire se rimarrà al Milan o andrà via in prestito. Il secondo è che per essere inserito in lista, non avendo né lo status per la Lista B o per occupare il posto di uno dei formati, andrebbe ad occupare il posto di uno dei 17 stranieri. La stessa cosa varrà con Andrej Kostic, che il Milan ha ufficializzato nelle scorse settimane. Nessun problema invece in Serie A, dove potrebbero essere registrati senza problemi.

Da capire poi il futuro di diversi calciatori: Leao, Fofana e Loftus-Cheek sono in uscita: libererebbero un posto ciascuno nella lista dei 17 stranieri. C'è poi da fare una specifica sui calciatori di ritorno dai prestiti per indicare che slot occuperebbero

I GIOCATORI DI RITORNO DAI PRESTITI

Bennacer (17 stranieri)

Musah (17 stranieri)

Chukwueze (17 stranieri)

Bondo (vivaio Italia)

Terracciano F. (vivaio Italia)

Camarda (lista B)

Zeroli (lista B)

Comotto (lista B)

Tra questi possiamo dare in partenza Bondo (gli agenti hanno già ricevuto comunicazione del Milan), Bennacer (presto la risoluzione del contratto) e probabilmente Musah, anche se Amorim vorrà prima visionarlo a Milanello. Futuro incerto anche per Chukwueze e Filippo Terracciano. Camarda e Comotto potranno essere utili; da capire se Zeroli verrà mandato nuovamente in prestito.

LISTE MILAN, COME CAMBIA IL MERCATO

Avevamo scritto pochi giorni fa che il Milan avrebbe potuto comprare due "stranieri" senza problemi, ed ecco arrivati Ramos e Gila. Ora il resto degli incastri, anche perché il mercato del Milan è tutt'altro che finito, dovrà arrivare con eventuali cessioni; sarà importante presentarsi poi a settembre senza ritrovarsi nella spiacevole situazione di dover escludere qualcuno dall'Europa League.