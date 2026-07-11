Cardinale, altro punto fermo del suo nuovo Milan: i giovani rossoneri rimangono in rossonero!

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Cardinale punta molto sui giovani e non vorrà più perderli come è stato con Liberali.

Che sia l'estate di Gerry Cardinale ormai l'hanno capito tutti. Il patron del Milan non è mai stato in quattro anni così immerso e calato nella parte di propietario del club come in questa estate. Mai aveva presentato un allenatore, tantomeno lo aveva accolto a Milanello, e mai è stato così presente a Milano quanto negli ultimi mesi. Oltre alle parole, Cardinale sta per ora dando seguito ai fatti: Gonçalo Ramos e Mario Gila, più di 100 milioni in due, sono già stati ufficializzati e il mercato rossonero in entrata non è assolutamente finito. Certo, ci saranno anche le cessioni che porteranno introiti nelle casse del club, ma questo è del tutto naturale e necessario per una sessione di calciomercato.

CARDINALE: VOGLIA DI RIVALSA E DI DIMOSTRARE

In cuor suo anche lui sa che, in questi anni, la gestione non è stata delle migliori. Tanti fattori, dinamiche e colpe che non staremo ad approfondire in questo momento. L'importante è guardare avanti e sperare in una prossima stagione che possa togliere un velo di amarezza per tutte le precedenti. Un compito difficile, certo, ma in qualche modo si dovrà pur iniziare. Lunedi partirà la stagione 2026/2027 dei rossoneri, con Amorim che guiderà il primo allenamento della squadra (LEGGI QUI IL PROGRAMMA DEL RADUNO). Un mese fa il Milan era la squadra che, per distacco, era considerata giustamente la più indietro rispetto alle competitor (senza allenatore, senza società e con tanti dubbi sul mercato). Oggi invece, sabato 11 luglio, i rossoneri hanno già potenziato pesantemente la rosa.

ALTRO PUNTO FONDAMENTALE PER CARDINALE: I GIOVANI ROSSONERI RIMANGONO ROSSONERI

Gli acquisti del Milan per la prima squadra potevano addirittura essere già tre. Liberali, fortemente voluto da Amorim e dal propietario, non ha però cambiato idea ed ha accettato la corte del Como di Fabregas. Di questo, Cardinale, n'è rimasto molto deluso e scottato e come ha fatto intendere nella conferenza stamp di presentazione del tecnico, un nuovo "caso Liberali" non dovrà più accadere. I giovani talenti del Milan devono rimanere di proprietà del Milan, non si può perderli come è stato fatto con il trequartista. E proprio per questo, sempre per dare continuità alle parole con i fatti, Comotto, Camarda e Zeroli, appena rientrato dal prestito alla Juve Stabia, saranno valutati in estate da Amorim che deciderà poi il loro futuro.