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MN - Il programma di lunedi a Milanello, tra test fisici e primo allenamento del Milan
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La stagione del Milan inizierà lunedì mattina con i test fisici e con il consueto allenamento pomeridiano aperto al pubblico.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al contrario di quanto si diceva nelle scorse settimane, domani mattina, domenica 12 luglio, non verranno svolti i testi fisici dai componenti della rosa che saranno presenti al raduno. La stagione dei rossoneri inizierà dunque ufficialmente lunedi 13 luglio.
La mattina verranno svolti test fisici, divisi tra palestra e campo, mentre tardo pomeriggio, alle 18, ci sarà il primo vero e proprio allenamento della stagione, guidato da Ruben Amorim e il suo staff, sul campo esterno di Milanello, come di tradizione aperto al pubblico.
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