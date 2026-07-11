Oddo: "Mi auguro che adesso ci sia unità di intenti in società”

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L'ex allenatore del Milan Futuro parla del nuovo corso rossonero

Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

Come valuta la situazione della prima squadra, passata dalla delusione di fine maggio alla rivoluzione di Cardinale?

“Una delusione simile non se l’aspettava nessuno, me compreso. Sono stato a contatto con Allegri tutto l’anno, vedevo tutti gli allenamenti, è un tecnico bravo e quello era un gruppo sano. Un gruppo che lavorava bene. Poi a un certo punto si è rotto qualcosa, ma non durante la settimana. Forse è stata la paura di non arrivare al traguardo”.

Le spiace che sia finito così presto il ciclo di Allegri?

“Secondo me aveva fatto un grande lavoro, mi spiace per lui anche se sono contento che ora il Milan abbia ritrovato un nuovo entusiasmo. Alla fine io dico sempre una cosa: puoi prendere gli allenatori più bravi del mondo, ma se non vengono supportati è dura per chiunque. Mi auguro che adesso ci sia unità di intenti in società”.