Primo Piano Gila: "Le idee del mister e tutto quello che è il Milan mi hanno portato a scegliere il Diavolo"

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Gila ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Milan. Lo spagnolo ha spiegato perchè ha scelto i rossoneri e ha raccontato le sue amozioni

Mario Gila, che ieri ha firmato un contratto fino al 2031 con il Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero, nella quale ha spiegato prima di tutto perchè ha scelto il Diavolo: "Ho scelto il Milan perchè è una delle squadre più forti a livello mondiale, la storia che ha e tutto quello che c'è intorno è quello di cui avevo bisogno per arrivare a certi livelli. Possiamo fare tante cose belle, ci sono tanti obiettivi e prometto di aiutare la squadra dando tutto quello che ho. E' una sfida bellissima per me. Le idee del mister e tutto quello che è il Milan mi hanno portato a scegliere il Diavolo".

GILA AL MILAN: TUTTE LE EMOZIONI DELLO SPAGNOLO

Il neo difensore milanista ha poi raccontato le sue emozioni di questi giorni: "Ero molto emozionato per essere arrivato in un club importante. In questi giorni ci sono state tante emozioni positive, sono molto felice. Le mie sensazioni sono positve, sono sicuro che mi troverò bene con i compagni, io sono uno che sta bene ovunque".

MARIO GILA E IL RADUNO DI MILANELLO

Lunedì è in programma il raduno al Milan che darà ufficialmente il via alla nuova stagione del Diavolo: "Sono molto curioso di vedere Milanello, ci saranno i tifosi lunedì. Non vedo l'ora di conoscere il mister e vedere come lavora. Ho tanta voglia di vedermi a Milanello".