Letizia: "Alzarsi una mattina infatuati da impazzire del Milan è la cosa più semplice del mondo, ma la tenuta di Cardinale la valuteremo nelle difficoltà"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulle nuove modalità di Gerry Cardinale.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulle nuove modalità di Gerry Cardinale: "L’obiettivo è ben chiaro: il Milan vuole tornare grande, nel modo che conosciamo tutti e nei tempi che saranno necessari, senza assillo o fretta. Nel frattempo vi raccontiamo di una persona che parla con il sentimento, con un’empatia che al Milan mancava dal 2017 e, forse, per la verità, anche da prima. Ha chiesto scusa più o meno esplicitamente più volte, anche se, come Fonzie in Happy Days, fa simpaticamente fatica ad ammetterlo. Ma lo ha fatto con ciò che più conta: con i fatti, tornando sui suoi passi e cambiando tutto, dal mercato alla comunicazione, dalla società al campo. Ora arriva la sfida più difficile: la continuità. Perché alzarsi una mattina infatuati da impazzire del Milan è la cosa più semplice del mondo, ma la tenuta la valuteremo nei momenti di difficoltà".

Adesso servono continuità e risultati.

"È giusto, però, non partire prevenuti - avvisa Letizia - e lasciare il beneficio del dubbio, nella speranza che l’amore, l’attenzione e la cura non solo rimangano gli stessi, ma aumentino nelle necessità. Dall’aspetto politico in Lega ai rapporti con la stampa, passando per i tifosi: tutti temi sui quali Cardinale ha, in maniera abbastanza esplicita, comunicato di essere pronto ad agire in discontinuità con gli errori del passato. E allora, vale davvero la pena continuare a valutarlo in maniera spietata sugli ultimi quattro anni, come se non ci fosse stato nessun mea culpa?".

Basta tossicità, il mondo milanista ritrovi serenità.

"In bocca al lupo, Mister Cardinale: l’orologio è partito, il tempo scorre, il mondo non aspetta. Chi vuole il bene del Milan (quello vero, però, non quello millantato negli ultimi mesi a proprio uso e consumo da alcuni personaggi) merita, a mio parere, sempre una seconda possibilità. E un self-made man come lei sa quanto valga una seconda possibilità nella vita: tanto, tantissimo, troppo, per poterla sprecare miseramente".