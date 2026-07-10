Pastore sul centrocampo: “Rabiot-Modric per ora la coppia titolare, ma le cose possono cambiare”

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Pastore analizza il centrocampo del Milan della prossima stagione, ad oggi, e quali potrebbero essere i titolari.

Durante l'ultima puntata di Cronache Mondiali, Giuseppe Pastore ha espresso il suo parere il merito al centrocampo della prossima stagione dei rossoneri. Queste le sue parole.

Chi sono i due centrocampisti titolari l'anno prossimo? "Già Rabiot in sé è una piccola incognita, poi abbiamo Jashari che il Milan vorrà valorizzare, poi abbiamo Modric, poi c'è Fofana che sembrava sul mercato ma al momento è dentro, poi c'è Ricci che è un giocatore che ha meno margine di crescita di Jashari. Lo svizzero deve voltare pagina e pensare e tralasciando il Mondiale, è un giocatore che ha rincorso per tutto l'anno una condizione psicofisica che non ha mai trovato. È difficile dirne due sicuri, così ad occhi chiusi ti direi Rabiot-Modric ma le cose possono cambiare".