Pastore sul centrocampo: “Rabiot-Modric per ora la coppia titolare, ma le cose possono cambiare”
Durante l'ultima puntata di Cronache Mondiali, Giuseppe Pastore ha espresso il suo parere il merito al centrocampo della prossima stagione dei rossoneri. Queste le sue parole.
Chi sono i due centrocampisti titolari l'anno prossimo? "Già Rabiot in sé è una piccola incognita, poi abbiamo Jashari che il Milan vorrà valorizzare, poi abbiamo Modric, poi c'è Fofana che sembrava sul mercato ma al momento è dentro, poi c'è Ricci che è un giocatore che ha meno margine di crescita di Jashari. Lo svizzero deve voltare pagina e pensare e tralasciando il Mondiale, è un giocatore che ha rincorso per tutto l'anno una condizione psicofisica che non ha mai trovato. È difficile dirne due sicuri, così ad occhi chiusi ti direi Rabiot-Modric ma le cose possono cambiare".
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