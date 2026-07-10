Oddo promuove Navarro: "La nazionalità non c'entra. È stato responsabile di settori giovanili importanti"

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Massimo Oddo, ex allenatore del Milan Futuro, promuove il suo successore Sergio Navarro

Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

Ha preso il suo posto lo spagnolo Sergio Navarro: può avere un senso un tecnico straniero in una categoria così particolare?

“L’aspetto fondamentale è migliorare i giovani e lui è stato responsabile di settori giovanili importanti. La nazionalità non c’entra”.