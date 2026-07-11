TOP NEWS del 10 luglio: Mario Gila day. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Milan
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 10 luglio: Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 10 luglio 2026:
- UFFICIALE: Gila firma con il Milan fino al 30 giugno 2031
- Cardinale: "Nessuno al Milan, a parte me, ha diritti di approvazione sul mercato dei trasferimenti, a qualsiasi soglia"
- Marinozzi convinto: “Gila difensore fortissimo, è di un livello altissimo e sa fare tutto”
- Gila a Sky: "Ho parlato con Amorim, molto contento. Devo ripagare il Milan della fiducia"
- Romano smentisce: “Non ci sono trattative tra il Milan e il Tottenham per Leao”
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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4 Brambati boccia Cardinale: "Non mi è piaciuto, mi è sembrato di sentir parlare una figura incompetente"
Primo Piano
Cardinale: "Nessuno al Milan, a parte me, ha diritti di approvazione sul mercato dei trasferimenti, a qualsiasi soglia"
Luca SerafiniA Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i club
Franco OrdineAmorim non vuol fare la rivoluzione. Pulisic e Modric restano, Leao no. Cardinale ha scritto la ripartenza
Carlo Pellegatti“ONE MAN BUYER”. Ramos e Gila, Milan più forte. Gli avanzi del banchetto. Voltata pagina? No, cambiato libro!
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