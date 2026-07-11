TOP NEWS del 10 luglio: Mario Gila day. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Milan

TOP NEWS del 10 luglio: Mario Gila day. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Milan
© foto di Antonio Vitiello
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 10 luglio: Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 10 luglio 2026:

UFFICIALE: Gila firma con il Milan fino al 30 giugno 2031

- Cardinale: "Nessuno al Milan, a parte me, ha diritti di approvazione sul mercato dei trasferimenti, a qualsiasi soglia"

Marinozzi convinto: “Gila difensore fortissimo, è di un livello altissimo e sa fare tutto”

Gila a Sky: "Ho parlato con Amorim, molto contento. Devo ripagare il Milan della fiducia"

- Romano smentisce: “Non ci sono trattative tra il Milan e il Tottenham per Leao”