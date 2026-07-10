Marinozzi convinto: “Gila difensore fortissimo, è di un livello altissimo e sa fare tutto”

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Andrea Marinozzi parla di Mario Gila e lo descrive come un giocatore molto forte

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Andrea Marinozzi qualche settimana fa, quando Gila era ancora sul mercato, ne parlava e lo descriveva come un grandissimo difensore e che lo avrebbe visto bene al Barcellona. Queste le sue parole.

“Mario Gila è un difensore fortissimo, non so se definirlo sottovalutato perchè la mia valutazione è sempre altissima. Io fossi il suo procuratore lo proporrei al Barcellona. Per me è di un livello altissimo, sa fare tutto. Gila sa fare tutto, sa lavorare sull’uomo con forte riferimento, l’ha fatto per tantissimo tempo, sa lavorare grazie a Sarri di reparto, a zona, benissimo con il suo compagno e con i giocatori ai lati e poi è velocissimo, sa difendere con tantissimo campo alle spalle”.