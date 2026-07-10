Pellegatti su Rabiot: “Uno dei migliori del Mondiale, spero sia convinto del progetto Milan”

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Carlo Pellegatti parla di Rabiot e del suo futuro.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Adrien Rabiot, della sua prestazione contro il Marocco e del suo futuro. Queste le sue parole.

"Rabiot ha giocato una partita infinita, non è molto pubblicizzato, ma è uno dei giocatori più forti di questo Mondiale come continuità, come presenza, come classe, è un giocatore universale, un giocatore straordinario. Spero proprio che le arti di Amorim e Cardinale di convinzione siano arti sufficienti per convincerlo a rimanere al Milan, convinto che sia il progetto giusto per il suo futuro".