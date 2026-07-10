Caldara analizza: “Modric in un centrocampo a 2 deve correre molto di più, potrebbe fare gli ultimi spezzoni di gara”

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Mattia Caldara esprime il suo parere su Modric e sul suo impiego in caso dovesse restare al Milan per la prossima stagione.

Durante l'ultima puntata di Croanche di Mondiale, l'ex difensore del Milan tra le altre, Mattia Caldara, ha espresso il suo parere il merito a Luka Modric e al suo impiego il prossimo anno in caso di permanenza in rossonero. Queste le sue parole.

"In un centrocampo a due devi correre molto di più, fare 40 partite per un giocatore di 40-41 anni diventa comunque pesante, anche se ha dimostrato lo scorso anno di poterle fare. Però 40 partite in un modulo così, in un centrocampo tipo quello della Francia, comunque Konè e Rabiot sono due giocatori di gamba che devono fare sia la fase offensiva che difensiva, vuoi o non vuoi Modric in questo momento, anche se lo stimo molto, non può farlo. Magari può fare gli ultimi 30 minuti dove deve dare più qualità o magari vai in vantaggio e devi palleggiare un po' di più e lui allora può fare quello che vuole".