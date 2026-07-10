Criscitiello su Modric: “Il calcio sta andando verso un’altra direzione, Modric è un fenomeno ma bisogna andare avanti”
Michele Criscitiello espone la sua idea in merito al futuro di Luka Modric.
Durante l'ultima diretta di Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha espresso la sua opinione in merito al futuro di Modric. Queste le sue parole.
"Ma puoi giocare con un 42enne? Va bene che Ronaldo gioca in Arabia Saudita, ma il Milan può giocare con un '85? Io 6 mesi/1 anno capisco, devi mettere una pezza, devi accompagnare. Ma il secondo anno vogliamo ragionare a giocare non dico con i giovani, i bambini, ma il calcio sta andando verso un'altra direzione e te lo stanno facendo vedere i Mondiali. Non puoi andare avanti così, con tutto il rispetto per Modric che non è un campione, di più, è un fenomeno, ma la carta d'identità ad un certo punto ti presenta il conto"
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