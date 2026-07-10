Oddo: "Non volevo fare la D, il Milan mi ha convinto. Non siamo tornati in C e ho lasciato"

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Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

Anche con Milan Futuro lei è arrivato in corso d’opera.

“Quando sono arrivato, l’unico obiettivo era salvare la squadra. Probabilmente sono stato chiamato un po’ troppo tardi: in proiezione, da quando sono subentrato io, in termini di media punti eravamo in piena zona playoff. Premesso questo, non avrei voluto fare la Serie D, è stato il Milan a convincermi perché ritenevano che fossi la persona adatta a guidare questi ragazzi. Sono rimasto volentieri, con l’intento di farli crescere e portarli in C. Questo non si è verificato e io non mi sentivo di fare un altro anno di D, che non fa per me. Ho lasciato un anno di contratto, senza chiedere un euro, perché per me la cosa più importante è essere motivati sul lavoro. E’ stata una scelta assolutamente mia”.

Quindi se foste stati promossi, sarebbe rimasto.

“In C sarebbe stato diverso perché mi sarei portato in una categoria superiore ragazzi che avevo già cresciuto e dei quali conoscevo i miglioramenti. Ragazzi che tra l’altro molto probabilmente in D non rimarranno”.