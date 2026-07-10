Brambati non convinto da Amorim: "Sarei stato più cauto fossi stato in lui"

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Sulle frequenze di TMW Radio Massimo Brambati ha parlato di Milan dopo la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato in modo particolare di Milan, soffermandosi su Ruben Amorim e Gerry Cardinale, protagonisti ieri della conferenza stampa di presentazione del tecnico portoghese.

Con Amorim il Milan potrà diventare dominante?

"Non mi è piaciuta la parte della conferenza in cui ha detto che voleva dominare. Fossi stato in lui sarei stato più cauto, piuttosto che dire di voler fare un calcio dominante. Basterà una partita fatta male per far riaffiorare queste dichiarazioni. Allo Sporting Lisbona aveva fatto bene, ma è un altro campionato, mentre al Manchester non è andato per nulla bene. Anche Cardinale non mi è piaciuto, mi è sembrato di sentir parlare una figura incompetente. Ha parlato della volontà di avere una squadra offensiva, ma non dimentichiamoci che l'anno scorso ha puntato su Allegri, che ha tutt'altre caratteristiche. Sarà bravissimo nel suo ramo, ma il calcio non è un'azienda normale. Poi i risultati potranno smentirmi, ma ad ora il gap con l'Inter c'è eccome."