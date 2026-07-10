Romano smentisce: “Non ci sono trattative tra il Milan e il Tottenham per Leao”

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Romano smentisce la trattativa tra Milan e Tottenham per Leao.

Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato di Rafa Leao, in uscita dal Milan, e dei rumors che negli scorsi giorni accostavano il portoghese al Tottenham di De Zerbi e Sandro Tonali. Queste le sue parole.

"Gakpo è un desiderio del Tottenham ma dipende dal Liverpool che al momento non sta aprendo alla cessione. Su Rafa Leao non ci sono trattative tra il Tottenham e il suo agente e tra il Tottenham e il Milan".