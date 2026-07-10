Cuomo: "Io mi sono messo l'anima in pace: Leao non potrà mai più essere il valore aggiunto del Milan"

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Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, si è così espresso a MilanNews.it su Leao, attaccante rossonero dato per partente.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, si è così espresso a MilanNews.it da Casa Milan su Rafael Leao, attaccante rossonero dato per partente: "Deve arrivare l'offerta giusta. Credo si possa arrivare ad una situazione compromesso in stile Theo Hernandez: o via o niente. Non credo proprio ci siano i margini per ricucire, non credo ci siano per pensare che Leao possa ancora appartenere al Milan. Io onestamente mi sono messo l'anima in pace: Leao è stato oggetto divisivo e sempre discutibile; e lo dico con la tristezza del cuore. Perché Leao è il più forte della rosa del Milan ed è quello che cambia l'inerzia della sua squadra, sia in positivo che in negativo, in Serie A: l'Inter senza Lautaro Martinez non è meno forte del Milan senza Leao. Con Leao in forma, il Milan aveva un 50% in più. Ho sempre sperato che Leao potesse essere il valore aggiunto del Milan. Non lo potrà più diventare".

AMORIM NON CHIUDE A LEAO

La frase di Amorim nel corso della sua conferenza stampa di presentazione è interessante proprio perché non dice quasi nulla. Eppure dice tantissimo. Il tecnico portoghese avrebbe potuto elogiare il suo numero 10 apertamente, definirlo centrale indicandolo anche come riferimento del nuovo progetto tecnico. Invece ha allargato subito il discorso alla squadra, scelta tutt'altro che casuale soprattutto in un momento in cui ogni parola viene pesata.