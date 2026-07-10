Milan, per la trequarti c'è anche Uzun: i suoi numeri nell'ultima stagione

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Il centrocampista turco dell’Eintracht Francoforte è capace di giocare in più ruoli dal centrocampo in su e di calciare perfettamente con entrambi i piedi

L'avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è partita con giornate particolarmente intense, durante le quali il nuovo allenatore ha avuto modo di conoscere da vicino la realtà del club. Fin dal suo arrivo in città, il tecnico portoghese ha seguito un programma ricco di appuntamenti, iniziando dalla visita a Casa Milan e proseguendo con quella allo stadio di San Siro, destinato a diventare il palcoscenico delle prossime sfide casalinghe della squadra rossonera.

Nel suo itinerario non poteva mancare una tappa a Milanello, dove da lunedì riprenderanno gli allenamenti e inizierà concretamente il lavoro sul campo. Il momento centrale di questa fase iniziale è stato senza dubbio la conferenza stampa di presentazione. Amorim ha incontrato ufficialmente i giornalisti, condividendo le proprie prime impressioni e manifestando grande entusiasmo per l'incarico ricevuto. Accanto a lui sedeva il proprietario Gerry Cardinale, che ha scelto di dare personalmente il benvenuto al nuovo tecnico, confermando la fiducia della società nel progetto che sta prendendo forma. Conclusi gli appuntamenti istituzionali, la priorità passa adesso alla dirigenza, che dovrà intervenire sul mercato per consegnare all'allenatore una rosa adeguata alle sue idee di gioco e sufficientemente competitiva per puntare a risultati importanti in ogni competizione.

Come riporta il Corriere dello Sport, piace un 2005 che compirà 21 anni a novembre, è Can Uzun, l’altra idea per la trequarti rossonera. Il centrocampista turco dell’Eintracht Francoforte è capace di giocare in più ruoli dal centrocampo in su e di calciare perfettamente con entrambi i piedi. Nell’ultima annata in Germania, ha messo a referto 10 gol e 6 assist in 28 presenze complessive. Il costo è alto e supera i 40 milioni di euro.