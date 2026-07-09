Primo Piano LIVE MN - A breve lo sbarco di Mario Gila a Milano

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20.03 - Il costo di Gila e l'impatto a bilancio

Il Milan ha trovato l'accordo con Lotito, che deve corrispondere il 50% della cifra al Real Madrid, per circa 27 milioni di euro più bonus. Al giocatore, che usufruisce ancora degli sgravi fiscali del decreto crescita, un quinquennale da 4,5 milioni di euro netti più 1 di bonus. Questo vuol dire che Mario Gila costerebbe al Milan circa 11,8 milioni di euro annui tra ammortamento e stipendio lordo.

Gila: (ammortamento 5,4 mln - stipendio lordo 6,4 mln) 11,8 mln annui

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Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Oggi è il giorno dello sbarco a Milano di Mario Gila, secondo acquisto del nuovo Milan di Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Il difensore spagnolo arriva da Roma con un volo diretto e poi andrà direttamente nel consueto hotel in centro città. Domattina sono previste le visite mediche di rito prima dell'ufficialità. Con il nostro live avrete tutti gli aggiornamenti, le immagini e, se ci saranno, le parole di Mario Gila nella sua prima serata milanese.