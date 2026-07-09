Pellegatti: "Sono sorpreso! Sono incredibilmente sorpreso! Quello che mai è accaduto dal giugno 2023..."

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul nuovo capitolo del Milan di RedBird.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul nuovo capitolo del Milan di RedBird: "Sono sorpreso! Sono incredibilmente sorpreso! Quello che mai è accaduto dal giugno 2023, improvvisamente si è palesato dal 25 maggio, da quando cioè Gerry Cardinale, licenziando Giorgio Furlani, ha deciso di gestire il Milan in prima persona, soprattutto sotto l’aspetto sportivo.

Anche sul piano della comunicazione, intanto, dopo tante critiche, giustificatissime e motivatissime, ho apprezzato questo ritorno alla… quasi normalità. Con Gerry Cardinale che non solo ha accolto personalmente a Milanello, davanti ai media, il nuovo allenatore Ruben Amorim, ma addirittura ha posato, con il tecnico portoghese, sotto gli occhi di telecamere e… telefonini. Che cosa ci sarebbe di così straordinario? Beh, dopo tre anni di voluta latitanza mediatica, tutto appare clamorosamente fuori dall’ordinario".

La politica di Cardinale

"Gerry Cardinale si è accorto finalmente che la politica delle ultime stagioni fosse totalmente errata. Innanzitutto quella di delegare la gestione del club, affidata a figure evidentemente non sufficientemente preparate per la conduzione di una delle società più iconiche al mondo. Lo ripeto, e lo ripeterò sempre: colpevole, lui come padrone del Milan insieme ai suoi collaboratori, degli anni più brutti della storia rossonera".