Letizia: "Per anni i milanisti hanno pensato che Cardinale fosse una marionetta senza voce. Ora è un proprietario vero"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulle parole di Gerry Cardinale in conferenza: "A oggi, il vero acquisto dell’estate l’ha fatto il Milan. E non parliamo né di Gonçalo Ramos né di Mario Gila, entrambi comunque fortissimi. Ma forse c’è davvero qualcosa di più. Se per trovare finalmente un proprietario vero, appassionato, coinvolto, bisognava toccare il fondo, forse ne è valsa la pena. Siamo ancora al 9 luglio, ma ieri, per la prima volta dopo tre anni, abbiamo guardato negli occhi, dal vivo, Gerry Cardinale. Abbiamo trovato un personaggio che certamente potrà non piacere a tutti, ma che finalmente ha iniziato la sua catarsi nel mondo rossonero".

Per Letizia, il vero acquisto del Milan è Gerry Cardinale

"Un po’ Michael Douglas e un po’ Donald Trump, Mister Cardinale - ha proseguito Letizia - si è mostrato finalmente senza filtri e senza timori, comunicando con efficacia e con impeto, senza risparmiarsi. Dopo averlo ascoltato, abbiamo capito come mai abbia fatto una scalata di alto livello nello showbiz di Hollywood e perché Matt Damon, Ben Affleck, The Rock e LeBron James lo adorino: perché ha un carisma incredibile. E aggiungerei soprattutto: perché ci hanno parlato più e più volte. Quello che manca ancora a Cardinale è infatti entrare anche nel cuore dei milanisti, che per quattro anni hanno pensato fosse un fantasma o una marionetta senza voce. Quando i tempi saranno maturi per parlare pubblicamente, però, adesso sono convinto che farà proseliti rapidamente, nella speranza che nel frattempo abbia anche iniziato a parlare il campo per lui".