Atta-Fiorentina: affare da 30 milioni di parte fissa più bonus
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Arrivano nuovi dettagli sul trasferimento di Arthur Atta dall'Udinese alla Fiorentina: come riporta Fabrizio Romano su X, infatti, l'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa più bonus e più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore francese, che nelle scorse ore era stato accostato anche al Milan, è ora in viaggo per Firenze per svolgere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto con i viola.
🚨🟣 Fiorentina have agreed deal with Udinese to sign Arthur Atta, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Understand fee will be €30m plus add-ons and sell-on clause. ⚜️🫱🏻🫲🏼
Atta, on his way to Florence right now for medical tests and contract signing at Fiorentina. pic.twitter.com/butRBdZPMC
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