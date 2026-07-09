Atta-Fiorentina: affare da 30 milioni di parte fissa più bonus

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Arrivano nuovi dettagli sul trasferimento di Arthur Atta dall'Udinese alla Fiorentina: come riporta Fabrizio Romano su X, infatti, l'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa più bonus e più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore francese, che nelle scorse ore era stato accostato anche al Milan, è ora in viaggo per Firenze per svolgere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto con i viola.