Modric e una permanenza fondamentale: il croato è il fuoriclasse da cui vuole ripartire anche Amorim

vedi letture

Sia Ruben Amorim sia Gerry Cardinale, infatti, hanno espresso pubblicamente il desiderio di proseguire insieme al fuoriclasse anche nella prossima stagione

Per un nuovo corso che inizia, ci sono i vari pedoni che devono essere messi al posto giusto nella nuova scacchiera rossonera. E tra questi c'è Luka Modric. La volontà è chiara e arriva direttamente dai protagonisti del nuovo corso rossonero. Sia Ruben Amorim sia Gerry Cardinale, infatti, hanno espresso pubblicamente il desiderio di proseguire insieme al furiclasse anche nella prossima stagione. Un messaggio forte, che conferma quanto il centrocampista croato sia considerato un elemento imprescindibile all'interno del progetto tecnico del Milan. Le sensazioni, inoltre, sono positive:ne parla stamattina il Corriere dello Sport, il rinnovo per un altro anno appare sempre più vicino e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

MODRIC-MILAN, UNA CONFERMA FONDAMENTALE

Una conferma che avrebbe un valore enorme per il club di via Aldo Rossi. In un'estate destinata a portare diversi cambiamenti nella rosa, con alcune cessioni importanti e un nuovo allenatore chiamato a costruire un'identità precisa, poter ripartire da un campione come Modric rappresenterebbe una garanzia sotto ogni punto di vista. Non soltanto per quello che il croato è ancora in grado di offrire sul terreno di gioco, ma soprattutto per il ruolo che ricopre all'interno dello spogliatoio.

L'ex Pallone d'Oro è infatti il prototipo del leader silenzioso: parla poco, ma trascina con i fatti. Ogni allenamento, ogni partita e ogni gesto raccontano la mentalità di un calciatore che ha costruito una carriera ai massimi livelli grazie alla professionalità e alla continua ricerca dell'eccellenza. Un patrimonio che diventa ancora più prezioso in una squadra giovane come il Milan, dove la crescita dei talenti passa inevitabilmente anche attraverso l'esempio dei giocatori più esperti.

LEADER CARATTERIALE E TECNICA

Dal punto di vista tecnico, poi, Modric continua a essere una risorsa di altissimo livello. La sua capacità di gestire i ritmi della partita, leggere le situazioni di gioco e trovare soluzioni che pochi altri vedono resta un valore aggiunto per qualsiasi allenatore. Amorim, che vuole un Milan organizzato ma capace anche di dominare il possesso quando necessario, sa di poter contare su un centrocampista che interpreta ogni fase della gara con intelligenza ed esperienza.

Anche la presa di posizione di Gerry Cardinale non è casuale. Il proprietario rossonero ha voluto ribadire personalmente la volontà della società di trattenere il croato, segnale evidente di quanto la sua figura venga considerata centrale non solo sul piano sportivo, ma anche come simbolo del nuovo progetto. La continuità passa anche da giocatori in grado di trasmettere valori e cultura del lavoro.

Per questo motivo il possibile rinnovo di Luka Modric andrebbe ben oltre una semplice conferma di organico. Sarebbe il primo tassello di un Milan che vuole costruire il proprio futuro senza rinunciare all'esperienza, affidandosi a un campione capace ancora oggi di fare la differenza dentro e fuori dal campo.