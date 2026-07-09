Pulisic rompe il silenzio: il suo messaggio dopo l'eliminazione dal Mondiale

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Christian Pulisic ha rotto il silenzio dopo l'eliminazione dal Mondiale contro il Belgio: il suo messaggio pubblicato sui propri canali social

La delusione per l'eliminazione dal Mondiale è stata cocente per Christian Pulisic e per tutta la Nazionale degli Stati Uniti che quest'anno, con la spinta dei tifosi di casa, l'atmosfera che si era creata e le buone prestazioni di inizio torneo, credeva di poter fare quel salto di qualità che da anni sta cercando di eseguire. La frustrazione la si capisce da quanto ci ha messo Christian Pulisic a pubblicare un pensiero sui propri social: sono passate più di 24 ore.

IL MESSAGGIO DI PULISIC DOPO L'ELIMINAZIONE DAL MONDIALE

Il messaggio di Christian Pulisic, attaccante del Milan, dopo l'eliminazione al Mondiale con gli Stati Uniti per mano del Belgio: "È difficile trovare le parole. Voglio iniziare dicendo grazie a tutti coloro che hanno creduto. Il supporto ci ha portato tutti fino in fondo. Non è stato abbastanza buono da parte nostra alla fine e volevo dare molto di più. Mi sento ancora fortunato ad essere parte di questo team. I ricordi di quest'estate dureranno per tutta la vita. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America".