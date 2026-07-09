Mondiali, oggi due giocatori del Milan inaugurano i quarti di finale

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Questa sera i quarti di finale dei Mondiali saranno inaugurati da due giocatori del Milan: in campo la Francia di Maignan e Rabiot

Dopo un giorno di pausa, il primo da quando è iniziato il torneo, oggi parte il programma dei quarti di finale dei Mondiali. Sono 8 le squadre rimaste in corsa negli Stati Uniti: di queste ben sei sono europee, una è africana e una è sudamericana. Invece, rimangono cinque i giocatori del Milan ancora impegnati: questa sera scenderanno in campo i primi due della lista, domani altri due e l'ultimo invece sarà impegnato nell'ultima partita di questa fase nella notte tra sabato e domenica.

MONDIALI, OGGI DUE GIOCATORI DEL MILAN IN CAMPO

A inaugurare il programma dei quarti di finale del Mondiale sarà l'accesa sfida, in campo e fuori, tra la Francia e il Marocco. In campo come titolari, nella nazionale francese, sia Mike Maignan che Adrien Rabiot: anche questa volta, salvo sorprese clamorose, saranno protagonisti dal primo minuto. La partita si giocherà a Boston, in Massachussets, e il calcio di inizio è previsto per le 23. Domani tocca alle due squadre che incroceranno in semifinale Francia o Marocco: sfida tra Spagna e Belgio. Sabato l'altra parte del tabellone: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.