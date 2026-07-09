Milan, contro chi e dove vedere le amichevoli estive in programma

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Il Milan ha in programma, al momento, quattro amichevoli estive per preparare la stagione: avversari e dove vederle in televisione

Al momento, il Milan ha calendarizzato quattro amichevoli in preparazione alla stagione. Sarà da capire se nel corso dei prossimi giorni saranno aggiunte sgambate, test in famiglia o altre gare generiche. Delle partite già confermate, nessuna verrà disputata a Milano, a Milanello o in Italia: tutte le gare saranno affrontate all'estero, un paio di queste durante il tour estivo tra Asia e Pacifico. Di seguito il programma delle amichevoli estive e dove vederle in televisione.

MILAN, DOVE VEDERE LE AMICHEVOLI IN TELEVISIONE

Questo il programma delle quattro amichevoli estive del Milan confermate, tutte saranno trasmesse da Sky Sport e due di queste in contemporanea anche a DAZN:

25 luglio, Celtic-Milan - Celtic Park, Glasgow (Scozia) > Sky Sport, DAZN

5 agosto, Milan-Inter - Optus Stadium, Perth (Australia) > Sky Sport, DAZN

8 agosto, Chelsea-Milan - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia) > Sky Sport

15 agosto, Milan-Manchester United - Tarczynski Stadium, Breslavia (Polonia) > Sky Sport