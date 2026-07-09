Milan, sensazioni positive per Modric: la situazione

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Si sta definendo il futuro di Luka Modric: come riportato stamattina dal Corriere dello Sport, sia Amorim che Cardinale hanno dichiarato...

Sono cominciati con numerosi impegni i primi giorni di Ruben Amorim come allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha visitato Casa Milan e lo stadio di San Siro subito dopo il suo arrivo, prima di raggiungere anche Milanello, dove la squadra tornerà ad allenarsi da lunedì.

Il momento più atteso è stato quello della conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri. Amorim ha avuto il primo contatto ufficiale con tifosi e giornalisti, alla presenza di Gerry Cardinale, che ha voluto essere presente per salutare il nuovo allenatore e ribadire il sostegno della proprietà.

Intanto si sta definendo il futuro di Luka Modric: come riportato stamattina dal Corriere dello Sport, sia Amorim che Cardinale hanno dichiarato apertamente la volontà di continuare per un altro anno con il centrocampista croato. A oggi le sensazioni sono positive: Modric è vicino a firmare per un altro anno con il Milan.