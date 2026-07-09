Accordo Sporting-Atl.Madrid per Hjulmand: affare da 40 milioni più bonus. Oggi il danese atteso in Spagna

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Lo Sporting Lisbona e l'Atletico Madrid hanno trovato un accordo totale per Morten Hjulmand che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan

Morten Hjulmand lascerà lo Sporting Lisbona e si trasferirà all'Atletico Madrid. Lo riferisce Fabrizio Romano su X che spiega che i due club hanno trovato un accordo totale per una cifra di 40 milioni di euro più bonus e già oggi inizieranno lo scambio dei documenti. Il centrocampista danese, che firmerà un contratto fino al 2031, è atteso nelle prossime ore nella capitale spagnola.

Nelle scorse settimane, Hjulmand è stato accostato anche al Milan dopo la nomina di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero. I due avevano lavorato insieme allo Sporting e quindi si conoscono molto bene. Nonostante questo, il danese non è mai stato un obiettivo di mercato del club di via Aldo Rossi.