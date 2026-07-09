Tuttosport titola: "Ibra out? Per Gerry è un pilastro"

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Gerry Cardinale vede in Zlatan Ibrahimovic un prezioso consigliere e uno straordinario ambasciatore del Milan nel mondo

"Ibra out? Per Gerry è un pilastro": titola così stamattina Tuttosport in merito al ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan e il suo rapporto con Gerry Cardinale. Lo svedese, al centro anche lui nelle ultime settimane della contestazioni dei tifosi milanisti, viene visto dalla proprità come un prezioso consigliere e uno straordinario ambasciatore del club rossonero nel mondo.

Scrive Tuttosport: "È vero che Zlatan Ibrahimovic ha investito in RedBird, ma allo stesso tempo è lo svedese che lavora con e per Gerry Cardinale, non viceversa. La gerarchia è chiara, netta e non ammette deviazioni di sorta. Nella visione e nella convizione di Cardinale, Ibrahimovic ha un valore molto alto. Non è un mistero, come avevamo raccontato proprio qui su Tuttosport tra fine maggio e i primi di giugno, che Gerry veda in Zlatan una persona alla quale provare a trasmettere la sua conoscenza e la sua esperienza imprenditoriale. Lo vede come un delfino da fare crescere dentro un ambito nel quale, da anni, Cardinale riesce a ottenere grandi risultati".