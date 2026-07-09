Ordine sul nuovo Milan: "C'è un particolare che non può sfuggire". Ecco quale

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Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Un particolare che secondo me non può passare sotto traccia però..."

È iniziata ufficialmente l'esperienza di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Dopo essere arrivato nel capoluogo lombardo e aver visitato luoghi simbolici come Casa Milan e lo stadio di San Siro, il tecnico portoghese ha mosso i primi passi nel suo nuovo incarico.

Nelle scorse ore ha fatto visita anche al centro sportivo di Milanello, struttura che da lunedì tornerà ad animarsi con la ripresa degli allenamenti e l'inizio della preparazione estiva. Oggi è arrivato uno dei momenti più attesi, ovvero la conferenza stampa di presentazione ufficiale, durante la quale Amorim ha parlato per la prima volta da allenatore rossonero.

Ad accompagnarlo c'era anche Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha voluto essere presente per dare personalmente il benvenuto al nuovo tecnico. Un gesto significativo che evidenzia la volontà della proprietà di seguire più da vicino il percorso del Milan e sostenere con continuità il nuovo progetto tecnico. Intanto Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Un particolare che secondo me non può passare sotto traccia però è il coinvolgimento in prima persona di Cardinale nella costruzione di questa stagione. Del resto è lui che prima ha tagliato fuori tutta la linea di comando precedente per poi promuovere un'altra linea. Ha infine scelto lui Amorim e lo ha accolto direttamente a Milanello".