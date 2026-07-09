Udinese, Inler assicura: "Zaniolo resta, manca qualche piccolo dettaglio"

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Nicolò Zaniolo va verso la permanenza all'Udinese, lo ha confermato il dt bianconero Gokhan Inler: rinnovo di contratto vicino

Quasi ogni sessione di calciomercato c'è un nome che torna in orbita Milan. Anche quest'anno Nicolò Zaniolo, giocatore dell'Udinese, è stato in alcune occasioni accostato al club rossonero. Questo perché, dopo essere stato riscattato dal club friulano, tra le parti non è arrivato un rinnovo di contratto rapido come lo stesso giocatore e il suo entourage si aspettavano. Nel corso di Calciomercato - L'Originale era ospite il dt bianconero Gokhan Inler che ha offerto il suo punto di vista sul futuro di Zaniolo.

INLER, ZANIOLO RESTA ALL'UDINESE

Le parole del direttore tecnico Gokhan Inler sul futuro di Nicolò Zaniolo all'Udinese: "Secondo me su Nicolò Zaniolo abbiamo messo una pressione positiva, gli siamo stati vicini quando le cose non sono andate bene. Mi piace perché ha questo fuoco che nel calcio ci vuole sempre. Futuro e rinnovo di contratto? Zaniolo resta, però dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglio"