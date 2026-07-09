Terminato l'ambientamento di Amorim: domenica i test, lunedì il raduno a Milanello

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L'ambientamento di Ruben Amorim al Milan è terminato: ora si inizia a fare sul serio. Domenica i test, lunedì il raduno a Milanello

Con la conferenza stampa di ieri pomeriggio è terminato, di fatto, il periodo di ambientamento di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan. L'allenatore portoghese è arrivato lunedì nel primo pomeriggio in città e nei primi due giorni milanesi ha potuto andare in visita sia di Casa Milan che dello stadio San Siro ma soprattutto del Centro Sportivo di Milanello che sarà il luogo del suo lavoro quotidiano a partire da qualche giorno. Ieri invece la conferenza stampa in sede. La testa infatti è già proiettata al raduno dell'inizio di settimana prossima.

AMORIM, LUNEDÌ IL RADUNO COL MILAN

Dopo i primi tre giorni densi di impegni e di nuove scoperte, ora le cose iniziano a farsi serie sia per Ruben Amorim che per il Milan. Nel weekend e all'inizio di settimana prossima, infatti, c'è il grande appuntamento con il raduno di inizio stagione. Secondo i programmi, nella giornata di domenica i giocatori saranno al Centro Sportivo di Milanello per i primi testi fisici. L'inizio del raduno vero e proprio è fissato per la giornata successiva, lunedì 13 luglio.