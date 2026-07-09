Pier Silvio Berlusconi: "Il Milan lo seguito meno rispetto al passato. Monza? Lo abbiamo lasciato in Serie A. Mio padre starà sorridendo"

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Alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di Milan e Monza

Alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset negli studi di Cologno Monzese, l'amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, ha non solo parlato della grande novità delle Atp Finals di Torino, strappate alla concorrenza, ma anche di Mondiali e - indirettamente - di Milan e Monza

Sulla scelta strategica non investire su un Mondiale di calcio orfano degli azzurri, Belrusconi ha invece sottolineato: "Visti i nostri ascolti, per fortuna non li abbiamo presi! Senza l'Italia è difficile e con partite alle 2 o alle 3 di notte è complicato tenere sveglio il pubblico. Se ci fossero stati gli azzurri ci avremmo provato. Il sogno per il 2030, con i Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco, sarebbe prenderli per tutti i Paesi in cui trasmettemmo, ma i diritti costeranno troppo".

Sul tema calcio, Berlusconi aggiunge: "Coppa Italia e Supercoppa ci danno grandissime soddisfazioni. Il pallone ci piace moltissimo, l'importante è che i conti tornino". E se l'amore per il Milan si è attenuato ("lo seguo molto meno rispetto al passato"), l'addio al Monza è arrivato comunque col sorriso: "Siamo usciti nel migliore dei modi lasciando il club subito in Serie A. Mio padre da lassù starà sorridendo".