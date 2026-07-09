Criscitiello vota Maldini: "Se lo porta con Conte ha vinto. Se farà Mancini-Oriali mi butto dal piano terra"

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Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso nel corso del suo editoriale per il sito dell'emittente sulla Nazionale.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso nel corso del suo editoriale per il sito dell'emittente sulla Nazionale: "Il Ministro dello Sport è una figura ambigua ma in un Paese come il nostro ci sta ed è utile. Se il lavoro viene svolto a dovere. Un Ministro dello Sport deve saper dialogare con tutte le Federazioni e deve farsi carico e portavoce dei problemi delle Federazioni e agevolare il lavoro con il Governo. In sintesi: la Meloni deve pensare a Trump e ai problemi seri dell’Italia. Il Ministro dello Sport deve andare a vedere le finali di Sinner, deve andare a stringere le mani al GP di Monza e deve andare a vedere i Mondiali di calcio. Ah, no. Scusate. Inutile andarci, l’Italia è in spiaggia.

Andrea Abodi non è un politico ma un manager. Ex Presidente della Lega di serie B, in questo momento la Lega più in difficoltà e ai minimi storici di visibilità, alla guida c’è Bedin, ex braccio destro in Lega di Abodi. Il Ministro, però, ora deve dialogare con Malagò, Presidente FIGC. Ufficialmente ha iniziato a farlo anche se gli ha messo mille sgambetti per farlo cadere. E’ stata una lotta romana di potere dove l’ha spuntata il Circolo Aniene di Giovanni che adesso sarà giudicato dal grande pubblico per la scelta del nuovo CT.

Se fa l’accoppiata Conte-Maldini ha vinto. Se farà Conte-Chiellini andrà bene lo stesso, se farà Mancini-Oriali mi butto dalla finestra a piano terra del mio ufficio".